Хитцфельд: ожидаю, что Клопп когда-нибудь станет наставником «Баварии»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд считает, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в будущем будет работать у руля немецкого гранда. До «Ливерпуля» Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию».
«Клопп знает Бундеслигу, он становился чемпионом Германии и выигрывал Кубок страны. Я думаю и ожидаю, что когда-нибудь он станет наставником «Баварии». И я твёрдо убеждён, что он рано или поздно станет чемпионом Англии. Юрген строит в «Ливерпуле» нечто значительное, умеет отлично мотивировать команду. Клопп пользуется признанием. Реализовать себя в Англии непросто, а ему это удалось», — приводит слова Хитцфельда t-online.de.