Уткин: возмущает предложение Черчесова гордиться совершенно надуманными вещами

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова на прошедшем Кубке конфедераций. Российская команда не смогла выйти из группы, набрав три очка.
«Всего лишь вторник, а позади уже не только выступление сборной России на Кубке конфедераций, не только финал турнира, но уже и скандальные слухи и два больших интервью главного тренера — газете и телевизору. Городу, так сказать, и миру. Я подождал выхода в свет интервью Станислава Черчесова, мало ли — может быть, картина прояснится. То есть даже не так: картина со сборной, по-моему, ясная… Увы, нет. Хотя это только мнение, лишь взгляд.
Интервью тренера удивили пустотой. Каждый отдельный ответ вроде сойдёт. Цельного разговора нет. Понятно лишь, что тренер Черчесов предельно уверен в верности того, что он делает. Сборная сыграла три матча. Задача не решена. Нам предлагается восхититься бойцовскими качествами команды, ростом её морального состояния (черчесовское выражение, я никогда этого не пойму – это на уровне «искреннего футбола» Эдуарда Малофеева), и ещё тем, что всё это продемонстрировали в массе своей новички.
Между прочим, все те же качества продемонстрировала на турнире и Новая Зеландия тоже. Вот ей этим гордиться уместно. А нам нет. Из сильных российских футболистов, не попавших в сборную, можно составить команду, которая у этой, глядишь, и выиграет. Ребров в воротах, Дзагоев с Денисовым в центре, братья Березуцкие (Игнашевич ладно, он заблаговременно отказался сам), Дзюба, Кокорин… Ну да, Кокорин, если сравнивать его не с Полозом, а, например, с Канунниковым или Бухаровым. Шатов ещё.
Черчесов опровергает, что с кем-то из этих игроков у него будто бы конфликт. Сами игроки (в частности, Василий Березуцкий и Дзагоев) лично опровергли информацию о конфликте. Но, во-первых, эта информация, как бы это сказать… Как-то тщательнее надо готовить такие сообщения. «Советский спорт» ничем не подкрепил свою новость — это таблоидная логика, прокукарекать – а там хоть не рассветай. Во-вторых, эти люди не так воспитаны, чтобы выносить в прессу взаимоотношения с тренером. Особенно с действующим.
Ну, и в-третьих. Мне уже хочется кричать, ей богу: да не всё ли равно – конфликт или нет? Или недопонимание; или «решили взять паузу»; может, анекдот неприличный рассказали… Вопрос в другом! Почему в сборной (она моя и ваша в не меньшей степени, чем Черчесова) не играют сильнейшие игроки! Не один. Не два. Десяток. Вас не удивило, кстати, высказывание Лёва о том, что он знает Черчесова как очень спокойного человека? Правильно. Лёв круче, потому с ним и спокойный. И в «Тереке» так же. С тамошним, так сказать, Львом…
О да, выбирать игроков в сборную – святое право тренера, но возмущает: а) ложь, когда говорится, что Дзюбе предстоит операция, а её нет, что у Дзагоева травма, а он делает дубль в игре на сборах; б) предложение гордиться совершенно надуманными вещами. Черчесов уверен в себе, потому что он строит то, что умеет. А умеет он делать «Терек» или «Амкар». У него серая команда, которой нечем гордиться, кроме пота. Это важное качество, но только не когда оно единственное», – написал Уткин в «Фейсбуке».