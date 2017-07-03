Черчесов: конфликта с Дзюбой не было — говорю категорически

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жест нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. Он также подчеркнул, что у него не было никакого конфликта с Дзюбой.
«Как видите, пока никакой реакции у меня нет. Жест сделал не я — раз. Во-вторых, не знаю, кому он послан. Если неделю Интернет бурлит, значит, они должны это объяснить. Мой телефон у них есть, моё отношение к себе они видели. Я не прошу, чтобы мне звонили. Конфликта с Дзюбой не было — говорю категорически. Если Артём будет в порядке, о вызове будем думать, а пока об этом нет смысла думать.
У меня конфликтов не бывает. Есть ситуации, которые надо правильно оценивать. Иногда футболист не может делать то, что надо. Это превращается в конфликт со своими амбициями, притязаниями, а не с тренером. Пеев пару-тройку дней назад мне написал SMS, не было у нас конфликта.
Футболисты знают, что мы партнёры, надо их тоже слушать. Я партнёр с футболистами, а футболисты — конкуренты между собой. Мы общаемся с игроками, и вот Полоз смог меня переубедить. Он убедил в том, что ему на той позиции, которую ему отводили, некомфортно», — сказал Черчесов в эфире «Все на матч».