«Реал» не намерен приобретать Мбаппе любой ценой

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не намерен платить за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе любую цену, которую потребуют за него монегаски, утверждает Cope.
Согласно информации источника, на текущей неделе главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан должен встретиться с Пересом и обсудить с ним этот вопрос.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал», также заинтересованный в услугах Мбаппе, предложил за него около € 142,4 млн. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер встретился с отцом футболиста в надежде, что он сможет убедить Мбаппе перебраться на «Эмирейтс».
«Арсенал» готов заплатить за Мбаппе £ 125 млн