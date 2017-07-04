С 18 по 25 сентября в Новороссийске пройдёт финальный этап XXIV Открытого чемпионата ДФЛ. Поборются за главный кубок победители и обладатели серебряных наград предварительного этапа. Отборочные игры состоялись в 16 городах России от Калининграда до Хабаровска и собрали 142 коллектива мальчиков 2005 года рождения.
Право сразиться за золото турнира завоевали следующие команды: в Азове – Академия В. Понедельника (Ростов-на-Дону), ДЮСШ № 2 (Батайск), в Барнауле – «Динамо», «Алтай» (обе – Барнаул), во Владивостоке – «Форза-Темп» (Артём), «Луч-Энергия» (Владивосток), в Волгограде – «Ротор» (Волгоград), «Сенсор» (Заречный), в Воронеже – «Металлург» (Липецк), «Воронеж» (Воронеж), в Калининграде – «Балтика» (Калининград), «Экспресс» (Великие Луки), в Каменске-Уральском – МФК «Тюмень» (Тюмень), СДЮСШОР (Каменск-Уральский), в Кирове – «Динамо» (Киров), «Фортуна» (Сыктывкар), в Костроме – «Текстильщик» (Иваново), «Динамо» (Кострома), в Курске – «Авангард» (Курск), «Спартак» (Старый Оскол), в Нижнем Новгороде – «Чертаново» (Москва), «Олимпиец» (Нижний Новгород), в Новороссийске – «Сокол», «Лидер» (обе – Махачкала), в Подольске – «Домодедово» (Домодедово), «Восток» (Электросталь), в Сенгилее – АЛГА-БНГФ (Уфа), «Старт-MASITA» (Ульяновск), в Уфе – АЛГА-БНГФ, СШОР № 9 (обе – Уфа), в Хабаровске – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Динамо» (Благовещенск).
Открытый чемпионат ДФЛ – старейшие соревнования лиги, через которые прошли Роман Адамов, Александр Анюков, Марат Измайлов, Александр Кокорин, Денис Колодин и многие другие известные игроки. Первый турнир был проведён в 1994-м – в год образования ДФЛ.
Определились финалисты XXIV открытого чемпионата ДФЛ