Советником Фурсенко станет экс-заместитель гендиректора БК «Зенит» Антонова

Советником председателя правления футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко станет 42-летняя Ольга Антонова, сообщается на официальном сайте одноимённой баскетбольной команды из Санкт-Петербурга.
Ранее Антонова занимала должность заместителя генерального директора баскетбольного клуба «Зенит».
Напомним, что Фурсенко был назначен председателем правления и президентом «Зенита» 26 мая.
Баскетбольный департамент «Зенита» преобразован в отдельное юридическое лицо ООО «Баскетбольный клуб «Зенит» и стал дочерним обществом АО ФК «Зенит».
Баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной структурой
Ольга Антонова
Фото: http://fc-zenit.ru