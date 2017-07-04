Бернардески и Валеро сообщили руководству «Фиорентины», что хотят покинуть клуб

Директор «Фиорентины» Панталео Корвино раccказал, что два игрока — Борха Валеро и Федерико Бернардески — хотят покинуть флорентийскую команду.
«Агент сказал нам, что у Бернардески нет планов продлевать контракт, хотя мы сделали достойное предложение. Он хочет покинуть команду.
Что касается Валеро, то я встречался и с его агентом. Он сообщил, что Борха хочет перейти в «Интер». Нерадзурри тоже звонили нам и сказали, что намерены купить игрока. Завтра мы напрямую поговорим с Валеро и спросим, действительно ли он хочет в «Интер», — цитирует Корвино Football Italia.
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