Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Зоран Тошич расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Московский клуб пошёл навстречу сербскому игроку, так как договор с ним истекал через месяц.
Тошич на несколько дней уехал отдохнуть в Сербию, после чего вернётся в Москву, чтобы уладить все детали ухода из ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Тошич хочет остаться в стане «армейцев», однако клуб предлагает ему пойти на сокращение заработной платы на 30%. 30-летний футболист зарабатывал в ЦСКА € 2,2 млн в год.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Хавбек провёл в составе москвичей 234 матча и забил 46 голов. Он трижды выиграл с ЦСКА Премьер-Лигу, дважды Кубок России и один раз Суперкубок страны.