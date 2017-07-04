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Полоз: не считаю нас с Кокориным «детьми лимита»

4 июля 2017, вторник. 22:30. Футбол

Нападающий Дмитрий Полоз, недавно перешедший из «Ростова» в «Зенит», рассказал, как сейчас относится к словам экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, назвавшей игрока бесперспективным перед его бесплатным уходом из московского клуба. Форвард также подчеркнул, что не считает себя и другого нападающего «Зенита» Александра Кокорина «детьми лимита».

«У каждого есть своё мнение, Смородская высказала своё. Я не обижаюсь. Могу даже её поблагодарить. За то, что в «Локо» со мной не подписали контракт. Может, я бы там стух, и никто бы не узнал о футболисте по фамилии Полоз. Я ещё с 14 лет стал понимать, что, сколько бы я ни забил, на моё место всё равно возьмут иностранца. Я с 17 лет привлекался на сборы с основой, забивал, но потом всё равно уезжал в дубль. Пробиться было нереально на протяжении трёх лет. Даже если бы Смородская предложила мне контракт, я бы его не подписал. И ушёл в «Ростов», где было легче заиграть в основе.

В моё время не многие клубы доверяли молодым ребятам. Хорошо, что сейчас в «Локо» из молодых хотя бы Миранчук играет регулярно. Дело в том, что, когда новый тренер приходит в команду, ему нужен результат. Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения. Мы с Кокориным ещё в 14 лет в одной команде играли. Жили в соседних комнатах в интернате «Локомотива». Не считаю нас „детьми лимита“. Сашу так называть вообще смешно», — сказал Полоз в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.

Полную версию интервью с Дмитрием Полозом читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Александр Кокорин Дмитрий Полоз Ольга Смородская Лимит на легионеров
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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