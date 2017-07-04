Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

БАТЭ сыграет с «Алашкертом» в квалификационном раунде Лиги чемпионов

4 июля 2017, вторник. 23:45. Футбол

Армянский «Алашкерт» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл в Андорре вничью со счётом 1:1 с командой «Санта-Колома».

На 28-й минуте Урош Ненадович вывел гостей вперёд, а на 63-й Ильдефонс Лима Сола счёт сравнял. В первом матче «Алашкерт» дома выиграл со счётом 1:0.

Таким образом, «Алашкерт» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где уже известен его соперник.

Противостоять чемпиону Армении будет сильнейшая команда Беларуси БАТЭ. Матчи состоятся 11 и 18 июля.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
04 июля 2017, вторник. 21:30 МСК
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
1 : 1
Алашкерт
Мартуни, Армения
0:1 – Ненадович – 28, 1:1 – Лима Сола – 63
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
БАТЭ
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
23:45 БАТЭ сыграет с «Алашкертом» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
23:31 «Кристал Пэлас» решил использовать чеснок для борьбы с паразитами на стадионе
23:29 Пепе стал игроком «Бешикташа»
23:20 Гвардиола: в Англии все говорят, мне надо измениться. Я отвечаю: «Это вы должны»
23:06 Франческоли: Дриусси уже не игрок «Ривер Плейт», но оплаты от «Зенита» нет
23:03 РФПЛ изменила порядок продажи билетов на Суперкубок России в связи с ажиотажем
22:45 Команда из Люксембурга выбила «Рейнджерс» из Лиги Европы
22:44 В матче за Суперкубок Польши будет опробована система видеоповторов
22:34 Абаев: в «Ростове» у меня всё гладко, тренировочный процесс знаком
22:30 Полоз: не считаю нас с Кокориным «детьми лимита»
22:18 Фурсенко — о Маноласе: готовы на компромиссы, но это не должно быть шантажом
22:16 Фурсенко: капитанство Кокорина не эксперимент, он может стать лучшим в России
22:15 18-летний игрок «Зенита» рассказал отцу, что его приглашали в итальянский гранд
22:14 Шишкин: всегда был честен по отношению к болельщикам и партнёрам в «Локомотиве»
22:12 Луческу: в прошлом сезоне Мутко был на стороне «Спартака»
22:01 «Уфа» ведёт переговоры с «Хапоэлем» Т-А о трансфере защитника Готлиба
21:52 Полоз: с моей адаптацией в «Зените» проблем нет, все дружелюбные ребята
21:38 Воспитанник «Зенита» Евсеев перешёл в «Урал»
21:32 Манчини: сегодня я увидел у «Зенита» задатки качественной игры
21:29 Манчини рассказал, почему Кокорин был капитаном «Зенита» в матче с «Аустрией»
21:29 Тошич расторг контракт с ЦСКА
21:26 Габулов присоединился к тульскому «Арсеналу» после Кубка конфедераций
21:19 Капитан «Халла» Доусон: Слуцкий задаёт высокие стандарты и открыт к разговору
21:03 Трансфер полузащитника «Легии» Оджиджа-Офоэ в «Краснодар» сорвался
21:00 «Анжи» уступил команде второго дивизиона Венгрии
20:52 «Тосно» с минимальным счётом обыграл загребское «Динамо»
20:51 «Зенит» обыграл «Аустрию», одержав первую победу под руководством Манчини
20:45 «Урал» проиграл «Партизану», пропустив с пенальти в концовке
20:37 Милевский — о «Тосно»: было круто быть частью такой команды
20:34 Агенты полузащитника «Зенита» Эрнани провели переговоры с директором СПАЛ
20:20 «Динамо» со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании
20:18 Сафонов: сборная сыграла на своём уровне, Черчесов работает с тем, что есть
20:14 Молло: хочу хорошо закончить сборы, а потом уже посмотрим, как всё пойдёт
20:04 Агент Павона готов ждать ответа от «Зенита» ещё несколько дней
20:01 Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фото с темнокожим другом
19:48 Бернардески и Валеро сообщили руководству «Фиорентины», что хотят покинуть клуб
19:39 Нападающий «Фиорентины» Калинич: я хочу перейти в «Милан»
19:00 В турнире памяти Юрия Морозова сыграют «Ювентус» и «Ливерпуль»
18:55 Венгер сообщил Бельерину, что «Арсенал» не продаст его в «Барселону»
18:50 Фурсенко: футболисты «Зенита» получают удовольствие от тренировок Манчини
18:43 Фурсенко: даже 15-20 минут за матч от Аршавина принесут «Зениту» только пользу
18:43 18-летний белорус из «Зенита» хочет принять российское спортивное гражданство
18:36 Фурсенко: Манчини должен посвящать время молодым, подрастающим игрокам «Зенита»
18:28 Фурсенко: систему видеоповторов надо использовать только при взятии ворот
18:27 Д. Комбаров: хорошо, что «Спартаку» придётся играть на три фронта
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Чем вам запомнился Кубок конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017