«Ренн» контактировал с «Челси» по поводу трансфера Реми

«Ренн» обратился в «Челси» по поводу возможного перехода нападающего Лоика Реми во французский клуб, передаёт Get French Football со ссылкой на L'Équipe. Детали возможной сделки не сообщаются.
Реми перешёл в «Челси» в 2014 году из «Ньюкасл Юнайтед». Минувший сезон 30-летний француз провёл в аренде в «Кристал Пэлас», однако травмы не позволили ему проявить себя в полной мере. В итоге, Реми принял участие всего в 5 матчах в английской Премьер-лиге, отыграв в общей сложности 131 минуту, результативными действиями не отметился.
Реми впервые за полгода сыграет в составе «Кристал Пэлас» в матче Кубка Англии