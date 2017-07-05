Хиддинк: Смолов способен «убивать»

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк высказался о проблемах российского футбола, а также проанализировал игру нападающего Фёдора Смолова на Кубке конфедераций.
«В АПЛ, Ла Лиге, бундеслиге интенсивность игр высока. Посмотрите на чилийцев, на игроков вроде Алексиса Санчеса и Видаля, которые играют в этих лигах. Даже не говорю об индивидуальном мастерстве. А о том, что они, получая мяч, моментально ускоряют игру и делают её более интенсивной. Потому что они привыкли так играть в своих лигах. И на это очень приятно смотреть. Это именно то, что составляет суть современного футбола. В целом российскому футболу не хватает как раз этой интенсивности. В переходе от обороны к атаке, в стремлении к тому, чтобы в той или иной зоне – середине поля, ближе к чужим воротам – вас оказалось больше, чем соперников. Максимум вертикальных, диагональных передач – это то, к чему надо стремиться. Что меня порадовало в том, что я увидел у сборной России, – то, что игроки способны показывать более интенсивную игру, чем привыкли. Но пока это происходит в более коротких отрезках, чем у их сильнейших оппонентов.
Смолов? На него было интересно смотреть. Потому что все на Смолова рассчитывали, а значит, на него оказывалось серьёзное давление. На мой взгляд, оно его не придавило. Он был активен. Но в больших матчах сказалась как раз та интенсивность и жёсткость действий защитников, с которыми он столкнулся и которых не хватает в чемпионате России. В то же время у него было несколько очень хороших сольных проходов, проникновений в чужую штрафную, ударов и передач. Он прекрасно пробил в штангу в матче с Мексикой. Он быстр и способен к ускорениям с мячом, у него отличный удар, он способен „убивать“. Очень важно, чтобы полузащита доставляла ему мяч в правильных зонах и в правильные моменты. На мой взгляд, Фёдор не должен в поисках мяча слишком много смещаться на фланги и очень уж глубоко к центру поля. Ему нужно находиться и открываться в районе штрафной. Очень хорошо, что Смолов получил такой бесценный опыт, как игра против Пепе и других крутых парней», — приводит слова Хиддинка «Спорт-экспресс».