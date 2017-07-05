«Ривер Плейт» обыграл «Гуарани» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ривер Плейт» одержал победу над парагвайским «Гуарани А» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча состоялась на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Ривер Плейт» Игнасио Скокко. Точку в матче с передачи Гонсало Мартинеса поставил Марсело Ларрондо (88-я минута), который вышел на замену как раз вместо Скокко.
Ответная встреча между «Ривер Плейт» и «Гуарани» пройдёт 9 августа в Буэнос-Айресе.