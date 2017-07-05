КОНМЕБОЛ подвергнет допинг-тесту всех игроков «Ривер Плейт»

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подвергнет допинг-тесту всех без исключения футболистов «Ривер Плейт», сообщает Globoesporte.
Согласно информации источника, точная дата допинг-теста ещё не известна.
«Отдел КОНМЕБОЛ по антидопинговому контролю уведомляет клуб «Ривер Плейт», что все игроки команды были выбраны для прохождения допинг-теста», — говорится в официальном заявлении КОНМЕБОЛ.
Это было первой реакцией КОНМЕБОЛ после того, как у защитников аргентинского гранда Лукаса Мартинеса и Камило Майады было выявлено употребление запрещённого препарата OXA B12, который способствует релаксации мышц.