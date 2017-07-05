Аленичев: попал в «Спартак», когда команде была крайне необходима перестройка

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не жалеет о своём решении поработать в стане красно-белых, отметив, что в период его прихода клуб нуждался в серьёзных переменах.
«Когда приходил в «Спартак» на пост главного тренера, понимал, что это расстрельная должность. Но ни о чём не жалею. Если отмотать время назад, не изменил бы решение о работе в «Спартаке». Попал в тот момент, когда команде была крайне необходима перестройка, чем я и занимался. Если помните, когда я пришёл, клуб покинула большая группа игроков, человек восемь-девять. Были футболисты, которые плыли по течению. Им казалось неважным, сколько матчей за сезон они проведут. Были и те, кто абсолютно не соответствовал моему понимаю игры.
Когда ушёл, осталось чувство недосказанности, я же не собирался уходить. Летом руководство «Спартака» по моей просьбе приобрело Фернандо и Рому Зобнина. Кстати, эти два футболиста сыграли ключевую роль в победе «Спартака». С помощью них я намеревался изменить стиль игры по сравнению с тем, что было в предыдущем сезоне. Раньше была тройка Глушаков, Ромуло, Зотов. Но я прекрасно понимал, что сочетание Фернандо – Глушаков – Зобнин – совсем другое взаимодействие в центре поля. В лучшую сторону, естественно. К сожалению, поработать не получилось, хотя я собирался делать акцент именно на этих ребят", — цитирует Аленичева «Советский спорт».