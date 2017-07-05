«Урал» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

Состав «Урала» пополнил центральный полузащитник Юрий Бавин. 23-летний российский игрок находится в расположении команды ещё со времени сбора в «Бажовии». Как сообщает пресс-служба уральского клуба, с футболистом был заключён долгосрочный контракт.
Бавин является воспитанником ЦСКА, выступал за молодёжную команду «армейцев». В августе 2014 года стал игроком португальского клуба «Униан Лейрия». В феврале 2016 года Бавин вернулся в Россию, заключив контракт с «Зенитом». В сезоне-2015/16 игрок выступал за «Зенит-2», где провёл 11 матчей в первенстве ФНЛ.
В том же сезоне он дебютировал в РФПЛ в главной команде клуба из Санкт-Петербурга, выйдя на замену в гостевом матче с «Динамо». В сезоне-2016/17 Бавин продолжил выступать в «Зените-2», где сыграл 34 матча первенства ФНЛ и отличился одним забитым мячом.