Мостовой: проблема не в лимите, у многих россиян зарплаты завышены

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об изменении формы лимита на легионеров с сезона-2018/19. Лимит на легионеров в скором времени будет в заявке, а не на поле, о чём ранее сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
«Я считаю, что проблема не в лимите. Сильные игроки как играли, так и будут играть. У многих россиян зарплаты завышены, если после изменения лимита они снизятся, будет неплохо. Но прямой связи я не вижу», – сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.
С сезона-2018/19 в РФПЛ лимит на легионеров будет в заявке, а не на поле