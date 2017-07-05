«Тосно» отдал Никитина в аренду «Оренбургу»

«Тосно» объявил, что защитник Денис Никитин продолжит карьеру в «Оренбурге». Футболист перейдёт в клуб ФНЛ на правах аренды, рассчитанной на год.
«Между футбольными клубами «Тосно» и «Оренбург» подписано соглашение о переходе в оренбургский клуб на правах аренды защитника Дениса Никитина. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
В первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/17 20-летний Денис Никитин в составе «Тосно» провёл 7 матчей», — информирует официальный сайт «Тосно».
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