Кинтеро: перед переходом в «Ростов» я разговаривал с Нобоа

Новичок «Ростова» Хосимар Кинтеро поделился первыми впечатлениями от перехода в российский клуб. Жёлто-синие арендовали полузащитника у лондонского «Челси».
«Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьёзном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь», — цитирует Кинтеро официальный сайт «Ростова».
Полузащитник Кристиан Нобоа этим летом перешёл из «Ростова» в «Зенит».
«Ростов» арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника