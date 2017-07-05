«Шинник» объявил о переходе нападающего Фатихова

Очередным новичком футбольного клуба «Шинник» стал 27-летний нападающий Алмаз Фатихов. Соглашение рассчитано на два года, информирует официальный сайт ярославцев. Предыдущим клубом Фатихова была «Чита», выступающая в ПФЛ.
«Также стало известно, что в предстоящем сезоне в составе „Шинника“ не будет Артура Мугинова и Константина Троянова», — говорится в заявлении пресс-службы.
По итогам завершившегося первенства Футбольной национальной лиги «Шинник» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от зоны стыковых матчей на пять очков.
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