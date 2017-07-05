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Данни: я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность

5 июля 2017, среда. 18:54. Футбол

Новичок «Славии» Мигел Данни объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе из Чехии.

«Я решил перейти в „Славию“, потому что это хорошая команда. Они выиграли чемпионат Чехии, будут играть в квалификации Лиги чемпионов. Я хочу продолжать играть в футбол, и „Славия“ дала мне эту возможность. Рад, что подписал контракт с этим клубом. Президент и тренер сделали максимум, чтобы я мог играть. Я чувствую небольшое давление, это хорошая страна, хорошая команда. Надеюсь, что выиграю со „Славией“ много трофеев.

Я пришёл, чтобы помочь команде и делать то, что делал раньше. Я обещаю упорно работать и помочь команде добиться хороших результатов. Я играю на двух позициях — в центре и на фланге — и на обеих чувствуют себя хорошо. Где я буду играть здесь, решит тренер. Я пришёл сюда, чтобы делать свою работу. Я готов помочь, позиция не имеет значения", — цитирует Данни сайт «Славии».

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Источник: Официальный сайт ФК "Славия" (Прага) Сообщить об ошибке
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Славия Прага Мигел Данни
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
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