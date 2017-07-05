Данни: я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность

Новичок «Славии» Мигел Данни объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе из Чехии.
«Я решил перейти в „Славию“, потому что это хорошая команда. Они выиграли чемпионат Чехии, будут играть в квалификации Лиги чемпионов. Я хочу продолжать играть в футбол, и „Славия“ дала мне эту возможность. Рад, что подписал контракт с этим клубом. Президент и тренер сделали максимум, чтобы я мог играть. Я чувствую небольшое давление, это хорошая страна, хорошая команда. Надеюсь, что выиграю со „Славией“ много трофеев.
Я пришёл, чтобы помочь команде и делать то, что делал раньше. Я обещаю упорно работать и помочь команде добиться хороших результатов. Я играю на двух позициях — в центре и на фланге — и на обеих чувствуют себя хорошо. Где я буду играть здесь, решит тренер. Я пришёл сюда, чтобы делать свою работу. Я готов помочь, позиция не имеет значения", — цитирует Данни сайт «Славии».