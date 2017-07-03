Жулиано: нам с Данни трудно было синхронизировать свои действия

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Виктор Жулиано отметил, что не думает о смене команды, а также ответил на вопрос об уходе полузащитника питерцев Мигела Данни в «Славию».
«Я играю в «Зените» всего год, причём, с точки зрения моей личной статистики, он получился успешным. Ходили слухи о каких-то предложениях в мой адрес, но, во-первых, это хорошо, что они появляются, это доказывает мой уровень. Во-вторых, я здесь, чтобы работать и показывать всё, на что я способен. В любом случае предложения от других команд я не рассматриваю. Пока сложно сказать про позицию на поле при новом тренере, я провёл всего пару тренировок. Да, мы уделили какое-то время тактике, но моя позиция на поле будет зависеть от наших дальнейших диалогов с Мистером и его видения игры.
Соглашусь ли с тем, что мне не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни? Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни — футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал. Просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме.
С одной стороны, чемпионат мира 2018 года — на расстоянии вытянутой руки. С другой — впереди целый год, за это время могут появиться новые футболисты, в том числе на моей позиции. Но уверен, что если я буду хорошо играть за «Зенит», то получу приглашение и поеду на турнир», — цитирует Жулиано сайт «Зенита».