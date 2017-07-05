Монтелла: цель «Милана» на ближайший сезон — попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего сезона и рассказал о задаче, поставленной перед командой.
«Я полон энтузиазма, команда растет, её пополняют классные новички — молодые, но опытные парни. Впереди много тяжёлой работы, но мне уже не терпится к ней приступить. Мы ещё не закончили строительство команды, впереди несколько важных решений по игрокам, которые покинут клуб.
Мы хотим попасть в Лигу чемпионов, это наша цель. Конкуренты — «Рома», «Наполи», «Аталанта», «Лацио» и «Интер», которые тоже будут стремиться попасть в зону Лиги чемпионов. Мы должны быть объективными и амбициозными, а не самонадеянными. «Милану» есть куда прибавлять", — цитирует Монтеллу Football Italia.