Д. Комбаров: Роналду почти не идёт в стык – не любит

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал спецкору «Чемпионата» Олегу Лысенко о своих впечатлениях от игры против форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Кубке конфедераций—2017.
«Считаю, что отчасти играли с португальцами на равных, особенно второй тайм. Даже прижали их минут на 15-20. Хорошая команда, но не скажу, что произвела сильное впечатление. Не космос.
Роналду? Мне он не показался машиной. Живой человек. Я редко рядом с ним оказывался. Он больше искал свободные зоны. Вступать в борьбу, единоборства Роналду не особенно любит. Пофинтить – это да. В стык почти не идёт. Целенаправленно поймать его не пытался. А если по ситуации надо жёстко сыграть – сыграю. Неважно, Роналду это или не Роналду», — отметил Комбаров.
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