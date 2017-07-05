ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии, Дзагоев вышел на замену

ЦСКА одержал волевую победу над румынским клубом «Вииторул» в контрольном матче. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счётом 4:2.
На 14-й минуте «Вииторул» открыл счёт. В концовке первого тайма Витиньо провёл ответный мяч, но на исходе часа игры румынский клуб вновь вышел вперёд. На 60-й минуте на поле вышел Алан Дзагоев, вернувшийся в строй после травмы.
В промежутке между 80-й и 83-й минутами ЦСКА забил три мяча: отличились Бибрас Натхо, Александр Головин и Витиньо.
По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии. Главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.