Батлэнд: я хочу играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд намекнул на уход из клуба, сообщив, что хочет играть в Лиге чемпионов.
«Я хочу играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи. Нет причин, по которым мы со „Стоком“ не сможем выиграть трофеи — мы очень постараемся добиться этого, но у меня, очевидно, есть определённые амбиции. Если я получу хорошее предложение в нужный момент, то почему бы и нет? Нужно быть готовым ко всему», — цитирует Батлэнда talkSPORT.
В минувшем сезоне АПЛ «Сток Сити» занял 13-е место в итоговой турнирной таблице.
18-летний защитник Тимон перешёл из «Халла» Слуцкого в «Сток Сити»