Сусо: я обязательно останусь в «Милане», это моя команда

Нападающий «Милана» Сусо сообщил, что не покинет клуб в летнее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе других команд.
«Я еще не подписал новый контракт, но я всем очень доволен, „Милан“ — это моя команда. Моя семья счастлива, и я обязательно останусь здесь. Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку в прошлом сезоне, они были великолепны», — цитирует Сусо Football Italia.
В минувшем сезоне испанец провёл 34 матча в Серии А (33 — с первых минут), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.