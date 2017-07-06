Гончаренко: то, как ЦСКА действует в матчах, внушает оптимизм

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал прошедший товарищеский матч с румынским «Виторулом», который закончился победой московской команды со счётом 4:2.
«Если говорить по счёту, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали «сборники», сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.
Когда Дзагоев, Головин и Витиньо на поле — сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо ещё провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.
Даже когда мы уступали в счёте, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот — даже уступая в счёте, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм», — цитирует наставника ЦСКА клубная пресс-служба.