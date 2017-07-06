Ароян: покажу свои лучшие качества, чтобы помочь «Уралу» выиграть титулы

Новичок «Урала» защитник сборной Армении Вараздат Ароян настроен помочь команде выиграть трофеи. Об этом футболист рассказал в беседе с пресс-службой клуба.
«Последнее время я играл в Иране. Хотел сменить лигу. Было желание попасть в сильную лигу. Играть в России для меня хороший вариант. Знаю, что это сильная лига. Хорошо, что перешёл в «Урал». Здесь у меня играет друг – Эдгар Манучарян. Здесь всё отлично. Много лет уже с ним знакомы. Пять лет вместе играем в сборной. А познакомились еще до сборной. Он рассказывал мне про «Урал».
Трудно было первые дни. Сейчас уже всё нормально. Влился в коллектив. Здесь собраны игроки высокого класса. Поэтому с ними легко играть.
На каком стадионе хочу сыграть? Везде хочу поиграть. В России играл только один раз. Это был матч в Краснодаре за сборную против России. Мы проиграли 0-2. Буду показывать свои лучшие качества, чтобы помочь клубу выиграть титулы», — сказал Ароян.