«Урал» заключил контракт с защитником сборной Армении Арояном

Центральный защитник сборной Армении Вараздат Ароян стал игроком «Урала». Об этом говорится на официальном сайте екатеринбургского клуба.
24-летний игрок присоединился к «Уралу» с первых дней словенских сборов и принимал участие во всех контрольных матчах команды. Накануне Вараздат Ароян, перешедший в «Урал» из иранского «Падиде», поставил подпись под контрактом с екатеринбургским клубом. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
Вараздат Ароян отыграл 23 матча за сборную Армении. В отборочном турнире к чемпионату мира–2018 защитник принял участие в 5 матчах (все без замен) и отметился одним забитым мячом – в ворота сборной Черногории.
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