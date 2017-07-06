Тьяго Алькантара: критика в адрес Анчелотти – полный вздор, я не могу её понять

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара отметил, что ему непонятна критика в адрес главного тренера команды Карло Анчелотти по итогам последнего сезона. Немецкий гранд сумел выиграть лишь Бундеслигу, не добившись успехов в розыгрышах Кубка Германии и Лиги чемпионов.
«Временами мы показывали фантастический футбол и пострадали в результате неправильных решений. А критика в адрес Анчелотти – полный вздор, я не могу её понять. Он сумел выжать максимум из игроков», — цитирует Алькантару Sport Bild.
В Лиге чемпионов «Бавария» в четвертьфинале турнира проиграла мадридскому «Реалу».
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