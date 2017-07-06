24 города России увидят кубок чемпионата мира

Генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура рассказала о туре кубка чемпионата мира по футболу по России, который в этом году устроят ФИФА и компания Coca-Cola.
«С сентября кубок чемпионата мира будет путешествовать по 24 городам России. Россияне будут испытывать гордость от того, что чемпионат мира пройдёт в России. Тысячи российских болельщиков познакомятся с кубком чемпионата мира и оставят себе на память незабываемые впечатления», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Мутко: надеюсь, на ЧМ-2018 сборная России будет среди претендентов на победу