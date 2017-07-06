Армянский художник написал портрет Мхитаряна, состоящий из более 4 млн точек

Армянский художник Армен Айрапетян написал портрет полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.
На создание портрета, написанного каллиграфической ручкой, художник потратил 248 часов. Айрапетян нанёс на полотно больше 4 млн точек.
«Сложно ответить, когда и как возникли идея, желание нарисовать Генриха, но то, что он является одним из самых уважаемых представителей армянской нации — это факт. Как и остальные, я его уважаю, поэтому, думаю, неудивительно, что такая идея возникла у меня», — приводит слова художника Sputnik Армения.
Видео, посвящённое написанию портрета, доступно на видеохостинге Vimeo.