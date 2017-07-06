Агент Хави Гарсии провёл встречу с руководством «Бордо»

Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии 5 июля находился в городе Бордо, где встречался с руководством одноимённого французского клуба, утверждает Girondinfos.
По информации источника, игрок согласен пойти на финансовые уступки ради осуществления сделки. Переговоры между сторонами продолжаются. Впрочем, в интервью «Чемпионату» испанец заверил, что никаких предложений от «Бордо» ему не поступало и он не думает о смене клуба. Сегодня появилась информация, что 30-летний хавбек также входит в трансферный список «Малаги».
Гарсия перешёл в «Зенит» летом 2014 года. В составе петербургской команды он провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.