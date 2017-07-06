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Агент Хави Гарсии провёл встречу с руководством «Бордо»

6 июля 2017, четверг. 20:12. Футбол

Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии 5 июля находился в городе Бордо, где встречался с руководством одноимённого французского клуба, утверждает Girondinfos.

По информации источника, игрок согласен пойти на финансовые уступки ради осуществления сделки. Переговоры между сторонами продолжаются. Впрочем, в интервью «Чемпионату» испанец заверил, что никаких предложений от «Бордо» ему не поступало и он не думает о смене клуба. Сегодня появилась информация, что 30-летний хавбек также входит в трансферный список «Малаги».

Гарсия перешёл в «Зенит» летом 2014 года. В составе петербургской команды он провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.

Хави Гарсия: предложений от «Бордо» не было, я хочу остаться в «Зените»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бордо ФК Зенит Хави Гарсия Трансферы
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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