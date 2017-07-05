Хави Гарсия: предложений от «Бордо» не было, я хочу остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия опроверг информацию, согласно которой он дал принципиальное согласие на переход в «Бордо» на правах аренды.
«Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“. Сейчас я вообще не думаю об уходе из „Зенита“ и хочу продолжать играть здесь», — сказал Гарсия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
В составе петербургской команды Гарсия провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.
Полную версию интервью с Хави Гарсией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Источник: Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды