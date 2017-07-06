Дзюба почеканил маленький шарик и поймал его ртом

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не забывает веселиться во время тренировочного сбора питерской команды в Австрии. 28-летний футболист показал своё умение чеканить маленьким шариком.
«Важная новость: Артём Дзюба сегодня тренировался по индивидуальной программе», — пошутила в своём «твиттере» пресс-служба «Зенита».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Дзюба на сборе в Австрии работает индивидуально. Из-за проблем со здоровьем форвард не смог сыграть в составе сборной России на Кубке конфедераций—2017.