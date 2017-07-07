Президент «Бетиса»: «Реал» и «Барса» звонили насчёт Себальоса, решение за ним

Президент «Бетиса» Анхель Аро подтвердил информацию о том, что «Барселона» и «Реал» заинтересованы в трансфере полузащитника Даниеля Себальоса. По словам Аро, клуб ожидает, что 20-летний талант решит остаться в составе бело-зелёных.
«Мы продолжаем работу над тем, чтобы оставить Себальоса, но это правда, что „Барселона“ и „Реал“ звонили по поводу него. Пока Даниель сам не скажет, что хочет покинуть „Бетис“, мы считаем его игроком нашего клуба. У него осталось две недели отдыха, но мы ожидаем, что он примет решение раньше. Это будет исключительно его решение», — цитирует Аро Goal.
Себальос: «Реал» или «Барселона»? Если кто и должен быть спокоен, то это я