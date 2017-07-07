Cтали известны все пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Завершился первый квалификационный раунд Лиги Европы, по итогам которого в следующий этап прошли 50 команд.
Во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграют:
«Эстерсунд» (Швеция) — «Галатасарай» (Турция)
«Ботев» (Болгария) — «Бейтар» (Израиль)
«Железничар» (Босния) — АИК (Швеция)
«Хёугесунн» (Норвегия) — «Лех» (Польша)
«Аполлон» (Кипр) — «Заря» (Молдавия)
АЕК (Кипр) — «Корк Сити» (Ирландия)
«Брондрю» (Дания) — ВПС (Финляндия)
«Работнички» (Македония) — «Динамо Минск» (Беларусь)
«Кайрат» (Казахстан) — «Скендербеу» (Албания)
«Норрчёпинг» (Швеция) — «Тракай» (Литва)
«Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания)
«Паниониос» (Греция) — «Горица» (Словения)
«Хайдук» (Хорватия) — «Левски» (Болгария)
«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Млада Болеслав» (Чехия)
«Зиря» (Азербайджан) — «Астра» (Румыния)
«Нымме Калью» (Эстония) — «Видеотон» (Венгрия)
«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Рейкьявик» (Исландия)
«Альтах» (Австрия) — «Динамо-Брест» (Беларусь)
«Абердин» (Шотландия) — «Широки Бриег» (Босния)
«Валлетта» (Мальта) — «Утрехт» (Голландия)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
«Ружомберок» (Словакия) — «Бранн» (Норвегия)
«Интер» (Азербайджан) — «Фола» (Люксембург)
«Штурм» (Австрия) — «Младост» (Черногория)
«Лиепая» (Латвия) — «Судува» (Литва)
«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Одд» (Норвегия)
«Шкендия (Македония) — ХИК (Финляндия)
«Габала» (Азербайджан) — «Ягеллония» (Польша)
«Валур» (Исландия) — «Домжале» (Словения)
«Тренчин» (Словакия) — «Бней-Йегуда» (Израиль)
«Прогресс» (Люксембург) — АЕЛ (Кипр)
«Иртыш» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Осиек» (Хорватия) — «Люцерн» (Швейцария)
Первые матчи пройдут 13 июля, ответные — 20 июля.