Сиригу: «ПСЖ» не предал меня, но мог обойтись со мной более уважительно

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу, перешедший в итальянский клуб из французского «ПСЖ», признался, что не понял, из-за чего потерял место в составе парижского клуба. В сезоне-2016/17 он на правах аренды выступал за «Севилью» и «Осасуну».
«Предал ли меня „ПСЖ“? Нет, это не самое подходящее слово, но клуб мог обойтись со мной более уважительно.
Люди, с которыми я разговаривал, перестали отвечать на звонки. Я был бесспорным первым номером в команде, но в какой-то момент оказался третьим вратарём без всяких на то причин. Мне никто ничего так и не объяснил.
Когда отправился в аренду в „Севилью“, был ошеломлён. Впрочем, ни о чём не жалею. Я многое отдал „ПСЖ“ и многое получил за время пребывания в Париже.
Обидно не то, что клуб решил от меня избавиться, а то, как он это сделал», — цитирует Сиригу L'Equipe.