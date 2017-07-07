Ребров: думал, после чемпионства «Спартака» буду чувствовать что-то другое

Вратарь «Спартака» Артём Ребров признался, что к нему пока не пришло осознание чемпионства.
«Думаю, осознание чемпионства придёт не сейчас. Когда мои дети будут взрослыми и я буду о чемпионстве рассказывать в красках, то в полной мере испытаю это на себе. Сейчас же есть удовлетворение от того, что не зря занимался своим делом и что-то выиграл. Круто, но думал, что буду чувствовать что-то другое.
Первым вспоминается кипящий стадион, на поле которого выскочили болельщики, начали обниматься и радоваться победе. Ну и чемпионская раздевалка, конечно: пообливались шампанским, повеселились. Незабываемые эмоции», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Интервью с Артёмом Ребровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.