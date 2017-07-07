Президент «Локомотива» рассказал, с какой целью Сычёва пригласили в фарм-клуб

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как пришла идея подписать контракт с нападающим Дмитрием Сычёвым, который стал капитаном фарм-клуба «Локомотив-Казанка».
«Сычёв — легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесёт пользу как болельщикам и игрокам «Казанки», так и самому Дмитрию.
Пока договор заключён на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу. Стоит ли ждать приобретений от основной команды в межсезонье? Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано", — цитируют «Известия» Геркуса.