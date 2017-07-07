Гончаренко: Тошич доставил ЦСКА много эмоций, был полезен своей игрой и голами

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды полузащитника Зорана Тошича.
«Хотелось бы от себя и команды поблагодарить Зорана Тошича за то время, которое он у нас провёл. Зоран доставил нам много эмоций, был полезен своей игрой, своими забитыми мячами для команды. Помним забитый гол «Локомотиву», который принёс команде чемпионство. Семь лет – это достаточно длительный срок, но всё в жизни имеет начало и конец. Мы, к сожалению, расстаёмся, жизнь идёт дальше, и благодарим Зорана за то, что он доставлял удовольствие своей игрой», — сказал Гончаренко в беседе с пресс-службой клуба.
Зоран выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе столичного клуба 241 матч и забил 41 гол.