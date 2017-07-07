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Марадона оскорбил нецензурными словами болельщика и его мать

7 июля 2017, пятница. 13:13. Футбол

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в очередной раз оказался замешан в скандальной истории, сообщает Bernabeu Digital.

На этот раз это произошло в Неаполе (Италия), почётным гражданином которого он недавно стал. Чемпион мира 1986 года находился в одной из гостиниц Неаполя. Он пил, а когда опьянел, обратил внимание на одного любителя футбола. Ему показалось, что он является поклонником туринского «Ювентуса», хотя болельщик называл имя аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

«Если ты поклонник «Ювентуса», то убирайся прочь», — сказал Марадона, не позабыв при этом упомянуть и половые органы матери болельщика.

Марадона с 1984 по 1991 год защищал цвета «Наполи».

Марадоне вручили сертификат почётного гражданина Неаполя
Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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Диего Марадона
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
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