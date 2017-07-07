Стала известна причина аварийной посадки самолёта с тульским «Арсеналом» в Вене

Заместитель генерального директора тульского «Арсенала» по безопасности Виталий Родионов прокомментировал экстренную посадку самолёта, который возвращался в Москву после сборов в австрийском Лиенце.
«Я не был вместе с командой, по словам генерального директора, в турбину одного из двигателей попала птица, чтобы не рисковать, решили сделать экстренную посадку. Ждём замены самолёта, в девять часов запланирован вылет в Москву. Ребята у нас стойкие, их этим не испугать. Не переживайте, всё будет хорошо», — сказал Родионов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.
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