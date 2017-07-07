Защитник тульского «Арсенала» Айдов перешёл в «Гомель»

Защитник тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов продолжит карьеру в Беларуси. 35-летний футболист стал игроком «Гомеля». Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды.
В «Гомеле» Айдов будет играть на правах аренды. В прошлом сезоне российский защитник также выступал за данный белорусский клуб. На счету Дмитрия Айдова 6 матчей в чемпионате Беларуси. Новое арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
В тульском «Арсенале» Айдов играет с 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Анжи».
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