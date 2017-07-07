Экс-тренер «Оренбурга» Евдокимов, скорее всего, возглавит казахстанский «Тобол»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов близок к тому, чтобы возглавить «Тобол», информирует издание Vesti.kz.
47-летний специалист уже прибыл в Костанай, где провёл переговоры с руководством казахстанского клуба. Ожидается, что Евдокимова уже завтра, 8 июля, представят общественности в качестве нового главного тренера «Тобола». Контракт с тренером будет рассчитан на полтора года.
Сообщается, что в Костанае надеются, что с приходом Евдокимова «Тобол» вновь будет бороться за высокие места в национальном чемпионате. В нынешнем сезоне казахстанского первенства команда после 18 сыгранных матчей идёт на пятом месте.
Евдокимов по окончании сезона-2016/17 покинул «Оренбург», который вылетел из РФПЛ в ФНЛ. Он возглавлял российскую команду с 2012 года.