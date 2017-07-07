Васин: мы в сборной России реально верили в то, что можем пройти дальше

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал об отпуске и подготовке к сезону, а также оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций — 2017. Национальная команда заняла третье место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.
«Как прошёл отпуск? Отдохнул больше морально, нежели физически: побыл с семьёй, с детьми, чуть-чуть отвлёкся от футбола. Зато чувствую, что нахожусь в хорошей спортивной форме. Через день совершал пробежки, да и нельзя ничего растерять за такой малый промежуток времени.
До этого в составе сборной постоянно тренировался, готовился к Кубку конфедераций. Теперь уже в составе ЦСКА работаю на сборах наравне со всеми ребятами.
Выступление на Кубке конфедераций? Конечно, все мы очень расстроились. В сборной была отличная атмосфера, мы реально верили в то, что можем пройти дальше. Хотелось максимально продлить пребывание на Кубке, но, к сожалению, сделать это не удалось.
Хватит ли мне сил до декабря из-за сильных нагрузок? Честно говоря, я уже привык к таким нагрузкам, чувствую себя абсолютно нормально. Это больше моя жена заметила, что летом мы никуда не съездили. По работе на сборе видно, что ребята готовы к сезону, понимают, что придётся играть через два дня на третий или через три на четвёртый.
Главное — обойтись на этом отрезке без травм, чтобы все болячки обходили нас стороной. Футбол — такая игра, что где-то во время матча может «прилететь», и человек выбывает из строя. Вот этого бы не хотелось. А физически команда со всеми нагрузками справится, в этом я ни капли не сомневаюсь", — цитирует Васина сайт ЦСКА.