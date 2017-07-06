В Миллерово Ростовской области состоялся дивизион Дениса Глушакова международного фестиваля «Большие звезды светят малым», проводимого Детской футбольной лигой. Свой именной турнир полузащитник «Спартака» и сборной России посвятил памяти дяди – известного советского и российского футболиста Валерия Глушакова, ушедшего из жизни 29 марта.
В родное Миллерово 30-летний Глушаков приехал вместе с одноклубником — защитником Дмитрием Комбаровым. Футболисты «Спартака» не только вручили призы участникам соревнований, но и привезли кубок чемпионов страны, с которым могли сфотографироваться все желающие.
За главные награды сражались шесть команд мальчиков. Золото завоевала «Калитва» из Белой Калитвы, обыграв в решающем матче «Зодиак» из Богучара – 4:1. Бронза досталась местной «Родине». Победитель и серебряный призёр получили право выступить на финале фестиваля, который пройдёт с 8 по 15 сентября на Черноморском побережье.
Глушаков привёз кубок чемпионов России в родное Миллерово