Агент Павона: если «Зенит» вновь выйдет на связь, мы сядем за стол переговоров

Фернандо Идальго, агент нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона, подчеркнул, что он по-прежнему не исключает возможности перехода футболиста в «Зенит». Ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания в интервью «Чемпионату» сообщил, что его клуб не готов отдавать за игрока требуемые € 20 млн.
«Рано говорить о срыве трансфера. С российскими клубами тяжело иметь дело, порой они ведут себя несколько нестандартно. Это не итальянские клубы, которые быстро договариваются. Сейчас мы находимся ровно на той же стадии, что и при первом разговоре.
Кристиан без проблем продолжил бы играть в „Боке“. В его контракте прописана внушительная сумма отступных. Ничего страшного не случится, если никто его не приобретёт. Ему очень комфортно в команде. Если появится другой вариант, мы посмотрим, что будет лучше для игрока и „Боки“. Кристиану только 21 год, и впереди его ждёт большое будущее. Это не последнее предложение в его карьере.
Если „Зенит“ вновь выйдет на связь и ускорит переговоры, мы снова сядем за стол переговоров. Мы имеем дело с нетипичным клубом. „Зенит“ сделал официальное предложение, „Бока“ ответила, а после этого из России не было никаких сообщений», — сказал Идальго в интервью ESPN.