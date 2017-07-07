Глушаков: Петкович ничего сыграл, подключался много, оборонялся

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о дебюте защитника Марко Петковича в составе красно-белых в контрольном матче со «Славен Белупо» (1:1), а также подвёл итоги сборов команды.
«Петкович? Он отдыхал, наверное, тоже. Я с ним не разговаривал. В принципе ничего сыграл этот матч, подключался много, оборонялся. Тяжело больше сказать по одному тайму. Человек вливается в коллектив, со всеми ребятами нормально общается.
Сбор закончен – с хорошим настроением едем домой готовиться к Суперкубку. Думаю, торжественный вечер поможет команде немножко психологически перезагрузиться, снять напряжение. Все будут на позитиве и в нормальном настроении", — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.